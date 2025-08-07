Попов: удары по объектам Одессы наносятся в ответ на атаки дронов ВСУ на РФ

Нанесение российскими войсками ударов по объектам Одессы является, в том числе, ответом на атаки беспилотников ВСУ по городам России, сказал aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
«Производства по сборке БПЛА могут располагаться и в одном из портов Одессы. Там ВСУ собирают не только беспилотники авиационного назначения, но еще и беспилотные катера», — отметил Попов.
По его словам, удары по портовой инфраструктуре наносятся с целью нарушить сформировавшиеся цепочки поставок вооружения Западом, а также для уничтожения мест производства БПЛА и их хранения.
«Кстати, из Одессы ВСУ запускают беспилотники на Крым, Геническ, херсонское и днепропетровское направления, а также запорожское — на Мелитополь. Иногда БПЛА доходят до Краснодара, Анапы, вплоть до Геленджика, немного и Ростов захватывают. Кроме того, беспилотники из Одессы захватывают почти всю Донецкую Народную Республику — это их основное направление», — подытожил Попов.
Ранее Попов рассказал об ударах по спецшколе морских диверсантов в Одессе.