Baijiahao: Захарова шуткой о госдолге задела одну главную уязвимость США

Офицер Фриц предложил США приобрести у РФ Командорские острова.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова шуткой о госдолге Соединённых Штатов задела одну из основных уязвимостей Вашингтона, пишет Baijiahao.

В материале из КНР сказано, что острумная шутка Захаровой «вызвала резонанс».

Напомним, подполковник Джеффри Фриц предложил США приобрести у Российской Федерации Командорские острова. По его словам, это поможет американской стороне следить за китайскими подлодками. Фриц оценил данную сделку в 15 миллиардов долларов.

В ответ Захарова предложила Фрицу, если у него имеются такие денежные средства, «сделать Америку вновь великой», а также «погасить хотя бы часть госдолга США».

«Услышав это предложение, официальный представитель МИД России Мария Захарова не смогла удержаться от шутки и задела одну из главных уязвимостей США», — говорится в публикации.

Кроме того, Захарова заявила, что идея покупки США у РФ Командорских островов, озвученная Фрицем, предполагает «продажу Родины» российскими властями.

