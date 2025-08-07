Иркутян приглашают на День здоровья

Для взрослых будут доступны экспресс-анализы крови на глюкозу, холестерин, ВИЧ, гепатиты и сифилис. Специалисты проведут УЗИ щитовидной железы и почек, ЭКГ, маммографию, флюорографию. Также можно будет проверить родинки, измерить давление, оценить работу легких и мышц, а также получить консультации узких специалистов — нарколога, психолога и онколога.