Иркутян приглашают на День здоровья

Иркутск, НИА-Байкал — 20 августа с 10:00 до 17:00 на площадке перед ТРЦ «Юбилейный» (мкр-н Юбилейный, 19/1) пройдет общегородской День здоровья.

Источник: Freepik

Желающие смогут бесплатно пройти комплексное медицинское обследование.

Для взрослых будут доступны экспресс-анализы крови на глюкозу, холестерин, ВИЧ, гепатиты и сифилис. Специалисты проведут УЗИ щитовидной железы и почек, ЭКГ, маммографию, флюорографию. Также можно будет проверить родинки, измерить давление, оценить работу легких и мышц, а также получить консультации узких специалистов — нарколога, психолога и онколога.

Для детей возможны осмотр педиатра, невролога и ортопеда, измерение артериального давления, проведение антропометрии и пульсоксиметрии. Кроме того, для маленьких участников подготовлены познавательные игры о здоровом образе жизни, советы по питанию и лечебной физкультуре, сообщает пресс-служба городской администрации.

Мероприятие организовано при поддержке департамента здравоохранения и социальной помощи населению Иркутска и направлено на раннюю диагностику заболеваний, популяризацию здорового образа жизни среди жителей областного центра.