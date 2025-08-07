Иркутян приглашают на День здоровья

Желающие смогут бесплатно пройти комплексное медицинское обследование.
Для взрослых будут доступны экспресс-анализы крови на глюкозу, холестерин, ВИЧ, гепатиты и сифилис. Специалисты проведут УЗИ щитовидной железы и почек, ЭКГ, маммографию, флюорографию. Также можно будет проверить родинки, измерить давление, оценить работу легких и мышц, а также получить консультации узких специалистов — нарколога, психолога и онколога.
Для детей возможны осмотр педиатра, невролога и ортопеда, измерение артериального давления, проведение антропометрии и пульсоксиметрии. Кроме того, для маленьких участников подготовлены познавательные игры о здоровом образе жизни, советы по питанию и лечебной физкультуре, сообщает пресс-служба городской администрации.
Мероприятие организовано при поддержке департамента здравоохранения и социальной помощи населению Иркутска и направлено на раннюю диагностику заболеваний, популяризацию здорового образа жизни среди жителей областного центра.