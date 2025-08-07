Ричмонд
Медведи стали чаще выходить к посёлкам в Братском районе

В Братском районе медведи были замечены в окрестностях села Покосное и посёлка Сахорово.

Источник: ГУ МВД

Местным жителям рекомендуется соблюдать повышенную осторожность при посещении леса и окраин населённых пунктов. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Братского района.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности: следует избегать свалок пищевых отходов на приусадебных участках, не отпускать детей одних в лес, а также нельзя приближаться к диким животным или подкармливать их.

В случае обнаружения медведя следует немедленно сообщить в соответствующие службы. Ведётся наблюдение над появлением хищников вблизи населённых пунктов.