Медведи стали чаще выходить к посёлкам в Братском районе

Местным жителям рекомендуется соблюдать повышенную осторожность при посещении леса и окраин населённых пунктов. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Братского района.
Специалисты напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности: следует избегать свалок пищевых отходов на приусадебных участках, не отпускать детей одних в лес, а также нельзя приближаться к диким животным или подкармливать их.
В случае обнаружения медведя следует немедленно сообщить в соответствующие службы. Ведётся наблюдение над появлением хищников вблизи населённых пунктов.