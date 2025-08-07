В России заявили о неожиданном эффекте тарифных войн США: Трампу это очень не понравится

Если БРИКС, по его словам, выработает этот общий ответ, в скрытом столкновении объединения и США появится новый поворот. Именно его Трамп хотел бы избежать. Впрочем, добавил Пушков, столкновение может стать и открытым. И в этом случае американские тарифные войны станут фактором сплочения БРИКС.