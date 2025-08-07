В России заявили о неожиданном эффекте тарифных войн США: Трампу это очень не понравится

Американские пошлины могут привести к обратному эффекту, в отличие от того, на который рассчитывает президент США Дональд Трамп. Страны БРИКС могут сплотиться для выработки совместного ответа Западу. Об этом в Telegram-канале сообщил сенатор Алексей Пушков.
Если БРИКС, по его словам, выработает этот общий ответ, в скрытом столкновении объединения и США появится новый поворот. Именно его Трамп хотел бы избежать. Впрочем, добавил Пушков, столкновение может стать и открытым. И в этом случае американские тарифные войны станут фактором сплочения БРИКС.
Ранее Президент Бразилии Лула да Силва заявил о намерен созвать лидеров стран БРИКС для выработки совместного ответа на тарифы Трампа.
Это произошло на фоне увеличение сначала до 25, а потом и до 50 процентов пошлин США на товары из Индии. Относительно бразильских товаров глава Белого дома ввел аналогичные 50-процентные тарифы.