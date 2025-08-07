Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России заявили о неожиданном эффекте тарифных войн США: Трампу это очень не понравится

Пушков: Тарифные войны США могут сплотить БРИКС вразрез ожиданиям Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Американские пошлины могут привести к обратному эффекту, в отличие от того, на который рассчитывает президент США Дональд Трамп. Страны БРИКС могут сплотиться для выработки совместного ответа Западу. Об этом в Telegram-канале сообщил сенатор Алексей Пушков.

Если БРИКС, по его словам, выработает этот общий ответ, в скрытом столкновении объединения и США появится новый поворот. Именно его Трамп хотел бы избежать. Впрочем, добавил Пушков, столкновение может стать и открытым. И в этом случае американские тарифные войны станут фактором сплочения БРИКС.

Ранее Президент Бразилии Лула да Силва заявил о намерен созвать лидеров стран БРИКС для выработки совместного ответа на тарифы Трампа.

Это произошло на фоне увеличение сначала до 25, а потом и до 50 процентов пошлин США на товары из Индии. Относительно бразильских товаров глава Белого дома ввел аналогичные 50-процентные тарифы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше