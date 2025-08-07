Кого еще не пустят на дороги: Госдума готовит новые ограничения

Специфические категории транспортных средств ограничивают на общих дорогах. После запрета питбайков депутаты могут ограничить квадроциклы, а также самодельные авто.
Как заявил «Коммерсант», за нарушение запрета планируется прописать новый штраф до 30 тысяч рублей, санкция заложена в проекте нового КоАП от Минюста.
Питбайки, эндуро, кроссовые мотоциклы и иная аналогичная техника не предназначены для движения по дорогам общего пользования. На госучете они не стоят, и потому не имеют права передвигаться по дорогам.
В целом действующее законодательство сформулировано таким образом, что никаких запретов на передвижение какого бы то ни было транспорта по дорогам общего пользования в нем нет. Даже грузовики массой свыше 12 тонн могут передвигаться по дорогам общего пользования.
Как уточняет «Парламентская газета», идею всеобщего запрета на появление транспортных средств, не описанных в ПДД, на дорогах общего пользования уже поддержали ряд влиятельных парламентариев.