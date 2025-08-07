Милонов назвал новый вариант школьной формы возвратом к советской одежде

Представленный новый вариант школьной формы является возвратом к советской одежде учащихся. Об этом в беседе с корреспондентом aif.ru сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Ранее был представлен новый вариант школьной формы, учитывающий характеристики ткани, которая соответствует требованиям ГОСТа: отсутствие острых краев и кромок, гипоаллергенность.
«Когда отказывались от школьной формы, основным аргументом было, что она скучная и однообразная. Все выглядели в одной и той же форме, как в тюрьме. Это я говорю о советской школьной форме. Когда вышло послабление насчет нее, все обрадовались. Поэтому не надо возвращаться к какой-то одной школьной форме. Теперь новая история — опять всех, так сказать, в советскую форму хотят одеть. Давайте искать варианты и вместе решать проблему», — сказал собеседник издания.
Позже Минпросвещения опровергло слухи о введении единой школьной формы. В министерстве отметили, что решения по одежде для школьников остаются за самими учебными заведениями.
До этого депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал новый вариант школьной формы, образец которого распространился в соцсетях, несуразным.