Милонов назвал новый вариант школьной формы возвратом к советской одежде

«Когда отказывались от школьной формы, основным аргументом было, что она скучная и однообразная. Все выглядели в одной и той же форме, как в тюрьме. Это я говорю о советской школьной форме. Когда вышло послабление насчет нее, все обрадовались. Поэтому не надо возвращаться к какой-то одной школьной форме. Теперь новая история — опять всех, так сказать, в советскую форму хотят одеть. Давайте искать варианты и вместе решать проблему», — сказал собеседник издания.