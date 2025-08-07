Минобразования Омской области прокомментировало введение единой школьной формы

Пресс-служба министерства образования Омской области сообщила, что Минпросвещения России не планирует вводить единый обязательный стандарт школьной формы. В соответствии со статьёй 38 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», каждая школа может самостоятельно определять требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды для учеников с учётом мнения родителей и самих школьников.