Минобразования Омской области прокомментировало введение единой школьной формы

Пресс-служба министерства образования Омской области сообщила, что Минпросвещения России не планирует вводить единый обязательный стандарт школьной формы. В соответствии со статьёй 38 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», каждая школа может самостоятельно определять требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды для учеников с учётом мнения родителей и самих школьников.
С 3 сентября вступают в силу новые технические требования, утверждённые Приказом Росстандарта от 31 августа 2024 года № 1155-ст. Они задают параметры для производителей школьной формы — особенности тканей, включая подкладку, отсутствие острых краёв и кромок, соответствие размерам типичных детских фигур, а также воздухопроницаемость, влагоотведение и гипоаллергенность.
Ранее на пресс-конференции в ТАСС был показан образец школьной формы, изготовленный на тверской фабрике и отвечающий новым стандартам ГОСТа. По словам директора фабрики, комплект такой формы для одного ученика будет стоить в среднем 13−14 тысяч рублей.