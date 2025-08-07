«Вся жизнь в сапогах»: омские автолюбители пожаловались на затопленную парковку

Сегодня, 7 августа, в паблике «Аварийный Омск» соцсети «Вконтакте» появилось видео затопленной парковки на Левобережье. Такая ситуация с затоплением происходит, со слов автора поста, с ранней весны и до поздней осени.
«Очередная подводная одиссея на Звездной, 8, корпус 1. Видео снято после очередного дождя, утром, на парковке за домом. Чтобы выехать, приходится по колено в воде пробираться до своей машины и с риском получения гидроудара для двигателя или иными негативными последствиями попытаться покинуть парковку», — пишет омич в комментарии к видео.
На опубликованных кадрах видны автомобили, стоящие в огромной и глубокой луже. Также в посте упоминается факт присутствия у многих припаркованных автомобилей воды в салоне. И в такой ситуации автолюбители с этой парковки находятся с ранней весны и до поздней осени.