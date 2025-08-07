Ричмонд
Туманов оценил опасность появившихся в Подмосковье испанских слизней

Агроном призвал не трогать слизней руками.

Источник: Аргументы и факты

Заполонившие Подмосковье испанские слизни, вырастающие в длину до 15 сантиметров, не представляют опасности для человека, но трогать их не стоит, сообщил в беседе с aif.ru агроном Андрей Туманов.

По его словам, испанские слизни почти не отличаются от обычных сетчатых слизней — первые лишь чуть больше и имеют рыжеватый оттенок.

«Они неядовитые. Такие же, как и другие слизни. Прекрасно их едят ночные охотники, например, ежики, лягушки, жабы, землеройки. Среди людей никто пока не отравился, но, а кто их ест?» — отметил эксперт.

При этом Туманов призвал не брать слизней в руки, потому что их засохшую слизь трудно оттереть.

Ранее дачный эксперт объяснил появление испанских слизней в Подмосковье.