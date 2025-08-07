Заповедники Крыма: как попасть и что меняют для туристов

«Турпоток выше. Если за аналогичный период 2024 года наши территории посетили 214,5 тысяч человек, то сейчас это почти 220 тысяч», — сказал он.
Такую статистику, по его словам, получили из данных, собранных на официальном сайте учреждения, и двух касс, в которых гости покупают входные билеты.
Клушин напомнил, что посещение заповедников жителями Республики Крым и Севастополя остается бесплатным. При этом льготами для отдыха на заповедных территориях могут пользоваться также представители целого ряда льготных категорий, в том числе дети и пенсионеры. Стоимость же дневного посещения заповедника для остальных туристов составляет 350 рублей с человека, уточнил Клушин.
Он напомнил, что для прогулки по заповедным территориям необходимо пройти регистрацию на сайте «Заповедного Крыма» и получить пропуск, соответствующий статусу (турист, местный житель, льготник). Его пришлют на указанную в заявлении электронную почту.
Регистрация нужна, получение разрешения. Это оговорено в федеральном законе, которым регламентируется вся деятельность на особо охраняемых природных территориях. Это и для сбора статистики для расчета рекреационной емкости, и для принятия управленческих решений, и для обеспечения безопасности.
При этом территорию всех заповедников сейчас делают для туристов еще более привлекательной, комфортной и безопасной, ведь красивых смотровых мест много, но далеко не ко всем на данный момент можно подходить близко без риска, добавил он.
«Ведется работа по огораживанию опасных участков, в том числе созданию смотровых площадок. За год такие сделаны в районе Уч-Кош и плато Ай-Петри. Также работаем в направлении создания навигационной инфраструктуры. То есть это указатели на тропах и так далее», — рассказал Клушин.
Согласно правилам посещения заповедников, которые касаются не только противопожарной безопасности, ходить по территории можно лишь следуя специально отведенными тропам, не отклоняясь от маршрута и соблюдая тишину, напомнил он.
«Почти все маршруты — это самостоятельное посещение. Но есть и такие, на которых возможно посещение только в сопровождении инструктора-проводника. Это связано с повышенными рисками в местах, где возможны обвалы, где тропа проходит близко к обрывам, где не исключаются оползни после паводков и так далее», — уточнил Клушин.
Также запрещено заходить вглубь территорий — в так называемую зону покоя, ведь самая «главная цель заповедников — это не туризм, а охрана и научные исследования», пояснил Клушин.
«И зона покоя как раз и нужна для того, чтобы научные сотрудники могли отследить природу в ее естественном состоянии и сохранить природные комплексы», — добавил он.
Штраф за нарушение режима посещения заповедных зон, по словам Клушина, составляет 3−4 тысячи рублей. Существенно больший — от 40 тысяч рублей — ждет физлиц (для юрлиц в разы больше), которые игнорируют запреты и разводят на заповедных землях костры.
Если такой огонь перерос потом в крупный пожар и нанес значительный ущерб природе, то ответственность за произошедшее наступает уже уголовная, подчеркнул Клушин.
Как уточнил замдиректора по лесохозяйственной деятельности «Заповедного Крыма» Александр Мосин, в Крыму продолжает действовать особый противопожарный режим, в связи с чем на заповедных территориях определены только два места для разведения огня, оба они в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Это «Черешневый сад» и «Кордон Ай-Петри» (участок рядом с пожарно-химической станцией), уточнил он.
«Большая часть маршрутов как минимум на месяц на территории Ялтинского горно-лесного заповедника будет закрыта. Все они идут по лесному массиву. Открыты короткие маршруты, которые находятся вдоль Бахчисарайского шоссе», — напомнили в объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий.
В Крым и по Крыму на автобусе: какие рейсы популярны и доступны летом.
В последний день июля в объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» предупредили, что с 1 августа вводится дополнительное ограничение на посещение пешеходных эколого-просветительских маршрутов из-за высокой пожароопасности.