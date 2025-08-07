«Осетровая Луна»: что можно и чего нельзя делать в полнолуние 9 августа

Полнолуние в Козероге — это про структуру, цели, работу над ошибками и про шаг вперед, пусть даже медленный, но уверенный. В отличие от других полнолуний года, это заряжено на материализацию. То есть идеи, которые носились в воздухе, могут внезапно обрести форму, бюджет и дедлайн. Энергия серьезная, даже немного суровая, зато честная. Главное не плыть по течению, а составить план и двигаться по нему. Сейчас можно быстро продвинуться в делах, которые давно буксовали: звезды включают «турборежим» именно там, где вы готовы пахать, а не ждать чуда.