Житель Перми осужден за мошенничество и убийство обманутого пенсионера

Следствие и суд установили, что весной 2019 года пермяк путем мошенничества завладел квартирой пенсионера. Затем, опасаясь, что обманутый может заявить о мошенничестве в правоохранительные органы, и не желая нести ответственность за преступление, 16 марта фигурант вблизи поселка Лесной Осинского района Пермского края нанес потерпевшему многочисленные удары металлической кувалдой.