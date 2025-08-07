Житель Перми осужден за мошенничество и убийство обманутого пенсионера

Суд вынес приговор жителю Перми 1968 года рождения. Мужчина признан виновным в мошенничестве, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение, а также убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Следствие и суд установили, что весной 2019 года пермяк путем мошенничества завладел квартирой пенсионера. Затем, опасаясь, что обманутый может заявить о мошенничестве в правоохранительные органы, и не желая нести ответственность за преступление, 16 марта фигурант вблизи поселка Лесной Осинского района Пермского края нанес потерпевшему многочисленные удары металлической кувалдой.
Мужчина 1942 года рождения в результате скончался на месте. Злоумышленник облил тело пенсионера бензином и поджег, а затем скрылся с места преступления.
Суд приговорил виновного к 18 годам в колонии особого режима.