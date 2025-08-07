Производство водки в Красноярском крае упало на 45%: пиво остается на плаву

В первом полугодии 2025 года в Красноярском крае наблюдается значительное снижение производства водки.
Согласно данным Красноярскстата, местные предприятия произвели всего 115,6 тыс. декалитров крепкого алкоголя, что составляет лишь 55% от объёмов аналогичного периода прошлого года.
Тем временем, производство пива в регионе остается на высоком уровне. В том же временном интервале было выпущено 1,99 млн декалитров пенного напитка, что соответствует 98,1% от показателей прошлого года.
Эксперты указывают на то, что снижение выпуска водки наблюдается уже несколько лет подряд. В то же время пиво продолжает пользоваться большим спросом у потребителей, что, в свою очередь, влияет на производственные приоритеты местных предприятий.
Ранее рассказывали, что красноярские предприниматели получили значительный стимул для развития благодаря запуску платформы «Рост».