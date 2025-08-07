Банки не смогут продавать долги коллекторам с определенной просрочкой

Ранее стало известно, что коллекторским организациям, связанным с недружественными государствами, могут запретить работать в России. В случае принятия поправок к законопроекту он начнет действовать с 1 марта 2026 года. На рассмотрение его внесла группа депутатов Госдумы. В его доработанной версии уточнено, что под «связью» с недружественными государствами понимается участие в капитале российских коллекторских организаций иностранных граждан или компаний, зарегистрированных или ведущих деятельность на территории этих государств.