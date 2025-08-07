Ричмонд
В Красноярске пройдет первый Фестиваль Русского географического общества

Об этом рассказали в социальных сетях Красноярского краевого отделения РГО.

В 2025 году Русское географическое общество, старейшая общественная организация России, отметит свой 180-летний юбилей. В рамках этого события Красноярскому краю доверено проведение первого масштабного Фестиваля «Под флагом РГО», который пройдет с 18 по 23 августа в Красноярске. Фестиваль организуется при поддержке грантовой программы Русского географического общества.

Мероприятие познакомит жителей региона с уникальными экспедиционно-исследовательскими, научными и патриотическими проектами, а также с богатым историко-культурным наследием и современными достижениями РГО в различных сферах. В программе фестиваля запланированы встречи с учеными и путешественниками, открытие выставок, экскурсии и кинопоказы на различных площадках Красноярска, включая Национальный парк «Красноярские Столбы» и Парк флоры и фауны «Роев ручей». Также пройдет массовый забег для любителей здорового образа жизни.

Стоит отметить, что Красноярское краевое отделение РГО второй год подряд занимает первое место по эффективности среди региональных отделений в России. В последние шесть лет оно стабильно входило в пятерку лучших, а в 2022 году заняло второе место. В 2023 году краевое отделение впервые достигло первого места, а в 2024 году ожидается повторение этого успеха.

Председатель Красноярского краевого отделения РГО Игорь Спириденко подчеркнул, что проведение фестиваля станет важным событием для жителей и гостей города. Он отметил значимость этого мероприятия в контексте юбилея Русского географического общества и выразил благодарность команде РГО, друзьям и партнерам за их поддержку. В следующем году краевое отделение РГО также отметит свой 125-летний юбилей.

0+

Ранее рассказывали, что Красноярск готовится к Международному фестивалю молодежи.