В Красноярске пройдет первый Фестиваль Русского географического общества

Стоит отметить, что Красноярское краевое отделение РГО второй год подряд занимает первое место по эффективности среди региональных отделений в России. В последние шесть лет оно стабильно входило в пятерку лучших, а в 2022 году заняло второе место. В 2023 году краевое отделение впервые достигло первого места, а в 2024 году ожидается повторение этого успеха.