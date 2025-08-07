Чиновник на Камчатке получил 6 лет за коррупционную схему

Суд также запретил осужденному в течение двух лет занимать должности, связанные с управленческими функциями. Кроме того, как уточнили в прокуратуре края, Богратеон незаконно премировал своего начальника Артема Гаглошвили, находившегося под домашним арестом по уголовному делу о хулиганстве.