Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чиновник на Камчатке получил 6 лет за коррупционную схему

Бывший заместитель главы Елизовского городского поселения Камчатского края Леонид Богратеон приговорен к шести годам колонии общего режима за коррупционное преступление.

Бывший заместитель главы Елизовского городского поселения Камчатского края Леонид Богратеон приговорен к шести годам колонии общего режима за коррупционное преступление.

Как установили следствие и суд, 34-летний чиновник, временно исполняя обязанности главы муниципалитета, издал незаконные распоряжения, позволившие ему похитить более 1 млн рублей бюджетных средств.

Суд также запретил осужденному в течение двух лет занимать должности, связанные с управленческими функциями. Кроме того, как уточнили в прокуратуре края, Богратеон незаконно премировал своего начальника Артема Гаглошвили, находившегося под домашним арестом по уголовному делу о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор агенту СБУ за подготовку теракта в Москве.