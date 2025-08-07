Туманов посоветовал ловить испанских слизней на дачных участках ночью

Появившиеся в Подмосковье испанские слизни — ночные вредители, поэтому и ловить их лучше в это время суток, посоветовал в беседе с aif.ru агроном Андрей Туманов.
Специалист отметил, что слизней легко вычислить по характерному мокрому следу слизи, который они оставляют. Охотиться на вредителей лучше с фонариком.
По словам агронома, один раздавленный испанский слизень притянет к себе еще двух-трех, поскольку они являются каннибалами и с радостью полакомятся сородичем.
«Придавите ботинком найденного слизня. Оставьте его и вернитесь минут через 15 — найдете еще трех слизняков, которые будут его поедать. Такая увлекательная ночная охота», — сказал он.
