Туманов посоветовал ловить испанских слизней на дачных участках ночью

Эксперт отметил, что найти вредителей можно по следу слизи.

Источник: Аргументы и факты

Появившиеся в Подмосковье испанские слизни — ночные вредители, поэтому и ловить их лучше в это время суток, посоветовал в беседе с aif.ru агроном Андрей Туманов.

Специалист отметил, что слизней легко вычислить по характерному мокрому следу слизи, который они оставляют. Охотиться на вредителей лучше с фонариком.

По словам агронома, один раздавленный испанский слизень притянет к себе еще двух-трех, поскольку они являются каннибалами и с радостью полакомятся сородичем.

«Придавите ботинком найденного слизня. Оставьте его и вернитесь минут через 15 — найдете еще трех слизняков, которые будут его поедать. Такая увлекательная ночная охота», — сказал он.

Ранее агроном Туманов назвал, какой картофель не боится фитофторы.