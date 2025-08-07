Yonhap: США и Южная Корея проведут учения Ulchi Freedom Shield

Вооруженные силы Республики Корея и США проведут ежегодные масштабные учения Ulchi Freedom Shield. Они продлятся 10 дней: с 18 по 28 августа. Об этом сообщает Yonhap.
Отмечается, что военные двух стран будут проводить тренировки по отражению реалистичных угроз, чтобы повысить боеспособность союзников во всех сферах. Кроме того, учения помогут повысить навыки реагирования сфере гражданской обороны и киберсфере.
При этом полевыми маневрами Ulchi Freedom Shield не ограничатся. Они будут включать и командно-штабные учения с помощью компьютерной симуляции. Организаторы, впрочем, не исключают, что часть учений будет перенесена на сентябрь.
В начале сентября в Белоруссии состоится серия учений в формате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как сообщили в Минобороны республики, первый военный контингент уже прибыл в Белоруссию для подготовки и участия в маневрах.
Ранее в акваторию Японского моря направились корабли России и Китая для проведения практической фазы совместных учений «Морское взаимодействие — 2025».