Ученый Силков рассказал, с чем связан слабый интерес к клеточной терапии рака

Силков добавил, что не так давно произошло послабление законодательного регулирования клеточных технологий. В частности, с 1 апреля 2024 года освободили медорганизации от необходимости регистрировать клеточные продукты, специально произведенные для конкретного пациента в самом учреждении. «С регуляторной точки зрения послабление уже пошло. До этого гайки были затянуты достаточно сильно. Что примечательно, что [за время действия ограничений] только один препарат прошел полный цикл и был зарегистрирован. Если бы регуляция была слабее, то разработок больше бы прошло. Надежды определенные есть, и сигналы, что эти надежды оправданы, тоже есть», — пояснил Силков.