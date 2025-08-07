WP: Госдеп в ежегодном докладе смягчит риторику в отношении РФ

Госдепартамент Соединённых Штатов в докладе о правах человека по итогам 2024 года смягчит риторику в отношении Российской Федерации, пишет американское издание The Washington Post.
Газета ссылается на проект соответствующего документа. Кроме того, Госдеп смягчит риторику в отношении Израиля и Сальвадора.
«Разделы, посвящённые трём перечисленным странам, оказались существенно короче, чем в прошлогоднем докладе, подготовленном администрацией Байдена», — говорится в публикации.
Так, из доклада удалили информацию о возможных случаях насилия и дискриминации в отношении членов ЛГБТ-сообщества*. Помимо этого, «смягчены описания злоупотребления властью».
Представитель американского внешнеполитического ведомства в разговоре с изданием уточнил, что акцент сделан на основных вопросах. По его словам, авторы доклада избавились от избыточной информации.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя документ, подготовленный администрацией бывшего американского лидера Джо Байдена, заявила, что этот доклад представляет собой настоящую сегрегацию.