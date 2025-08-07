Звезда «Двух холмов» Епифанцев признался, что ему недодали родители

«Конечно, когда ты молод и у тебя хорошее воспитание, где тебя оберегали зрелые и адекватные люди, — это, наверное, прикольно. Ты ничего не боишься, ты здоров, вежлив, добр и внимателен. Но к этим качествам я начал приходить только после 50», — заявил Владимир Епифанцев в интервью «Газете.ru». В ответ на вопрос о том, каково это быть Владимиром Епифанцевым, он заявил, что «по-разному, бывает норм, а бывает чуть сложнее».