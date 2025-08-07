«Любой цвет и фасон»: омское министерство образования опровергло слухи об утвержденной единой школьной форме

Также в сообщении омского Минобра упоминается приказ, устанавливающий технические требования и параметры для изготовления школьной формы. Среди них — отсутствие острых краев и кромок, соответствие размерным признакам типовых фигур детей, а также воздухопроницаемость, влагоотведение, гипоаллергенность.