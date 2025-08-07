Ричмонд
«Любой цвет и фасон»: омское министерство образования опровергло слухи об утвержденной единой школьной форме

Пресс-служба министерства образования Омской области утверждает, что Минпросвещения РФ не утверждало единую школьную форму.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 7 августа, пресс-служба Минобразования Омской области опровергло информацию о введении в России единой школьной формы.

«Минпросвещения России не планирует вводить единую школьную форму. Учебные заведения могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учетом мнения родителей и учеников», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Также в сообщении омского Минобра упоминается приказ, устанавливающий технические требования и параметры для изготовления школьной формы. Среди них — отсутствие острых краев и кромок, соответствие размерным признакам типовых фигур детей, а также воздухопроницаемость, влагоотведение, гипоаллергенность.

Ранее «КП в Омске» сообщала, что Минобразования Омской области утвердило новые требования к школьной форме перед началом учебного года 2025−2026. Документ регламентировал повседневную, торжественную и спортивную одежду для учеников государственных и муниципальных заведений.