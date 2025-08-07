Диетолог Поляков назвал продукты для профилактики деменции

«Диеты — это все очень индивидуально. У нас сейчас 8,5 миллиардов человек на планете, вот столько же и различных диет. Кому-то надо пять раз в день кушать, кому-то четыре, а кому-то и двух достаточно будет. Я не могу сказать, что та же самая диета MIND как-то эффективно работает с деменцией. Это просто немного обновленная средиземноморская диета, которая в большей степени направлена на снижение веса, уровня сахара в крови, холестерина, которые тоже могут влиять на развитие деменцией. Но любая диета подстраивается под каждого конкретного человека. Поэтому есть общая рекомендация, а есть та, которую уже дает врач-диетолог непосредственно пациенту, исходя из его профиля», — добавил врач.