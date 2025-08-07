Диетолог Поляков назвал продукты для профилактики деменции

Для профилактики деменции не стоит обращать внимание исключительно на продукты, также необходимо подключать мозговую и физическую активности. Об этом в беседе с корреспондентом aif.ru рассказал врач-диетолог Антон Поляков.
«Для профилактики деменции нужно не только продуктами питания развлекаться, но и подключать мозговую, физическую активности, контролировать воспалительные процессы в организме. Только едой, конечно, это маловероятно. Но если говорить о продуктах, то это те, что богаты Омегой-3 — жирная рыба, икра, морепродукты. Также это ягоды, богатые антиоксидантами, в целом разные жиры, мононенасыщенные, полиненасыщенные, в том числе для мозговой деятельности. Пища, богатая холином, к примеру, яйца, соя, подсолнечник. Но повторюсь, профилактика деменции — это многоступенчатая история, которая только на еде не заканчивается», — сказал собеседник издания.
При этом Поляков отметил, что диеты, которые направлены на снижение развития деменции, стоит соблюдать по согласованию с врачом-диетологом.
«Диеты — это все очень индивидуально. У нас сейчас 8,5 миллиардов человек на планете, вот столько же и различных диет. Кому-то надо пять раз в день кушать, кому-то четыре, а кому-то и двух достаточно будет. Я не могу сказать, что та же самая диета MIND как-то эффективно работает с деменцией. Это просто немного обновленная средиземноморская диета, которая в большей степени направлена на снижение веса, уровня сахара в крови, холестерина, которые тоже могут влиять на развитие деменцией. Но любая диета подстраивается под каждого конкретного человека. Поэтому есть общая рекомендация, а есть та, которую уже дает врач-диетолог непосредственно пациенту, исходя из его профиля», — добавил врач.
