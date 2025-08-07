Ричмонд
Жара до +44 и грозовые дожди ожидаются в Казахстане 7 августа

В Жамбылской.

Источник: EL.kz

Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов страны на 7 августа. В отдельных областях ожидаются экстремальная жара, сильный ветер, грозы и возможен град, передает El.kz.

В Жамбылской области местами прогнозируется очень сильная жара — температура воздуха поднимется до +44 градусов. Ожидается также шквалистый ветер до 20 м/с и грозы.

В Туркестанской области днём воздух раскалится до +44 градусов. Ветер местами усилится до 15−20 м/с.

В Кызылординской области температура днём достигнет +43 градусов, в отдельных районах усилится ветер с порывами до 20 м/с.

В Атырауской области ожидается жара до +41 градусов. Сохраняется высокая пожароопасность.

В Мангистауской области прогнозируется жара до +40 градусов. Ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.

В Улытауской области также будет жарко — до +40 градусов. Ветер местами усилится до 18 м/с.

В Актюбинской области местами возможны дожди с грозами. Ветер усилится до 20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области прогнозируются грозы, ливни и усиление ветра до 23 м/с.

В Павлодарской области ожидаются осадки в виде дождя, местами грозы и порывы ветра до 20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и шквал.

В Карагандинской области ожидаются грозовые осадки, при грозе ветер усилится до 22 м/с.

В Костанайской области днём местами возможны дожди, ветер порывистый — до 18 м/с.

В Акмолинской области прогнозируются грозы и шквалистый ветер до 20 м/с.

В Алматинской области, особенно в горах, местами ожидаются ливни с грозами. Возможно выпадение града.

В Алматы и Астане осадки маловероятны, однако в столице возможны порывы ветра до 15 м/с.

Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности, избегать длительного пребывания на солнце и по возможности не покидать помещение во время гроз.