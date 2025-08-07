Уборочная кампания началась в Красноярском крае

Уборочная кампания стартовала в Красноярском крае, охватив уже 11 муниципальных образований региона.
По информации министерства сельского хозяйства края, первыми к полевым работам приступили аграрии южной части региона, к которым постепенно присоединяются земледельцы с запада и центра.
На данный момент аграрии занимаются уборкой озимых, яровых зерновых культур, картофеля и овощей. Согласно данным министерства, с площади 8,5 тысячи гектаров уже собрано 22,9 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур.
Показатели урожайности на первом этапе уборочной превышают уровень прошлого года и составляют 27 центнеров с гектара. В министерстве выразили надежду на благоприятные погодные условия в дальнейшем. Заместитель министра сельского хозяйства Красноярского края Сергей Шекк отметил, что массовая уборка ожидается во второй половине августа.
Кроме того, в регионе активно идет заготовка кормов: на сегодняшний день заготовлено около 80% сена от плана и 70% сенажа. Общий объем выполненной работы по заготовке кормов составляет 54%, в планах также заготовка силоса.
Подготовка паров под урожай следующего года завершена на площади более 410 тысяч гектаров.
