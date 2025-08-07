Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жара и грозы прогнозируются в Башкирии

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, конец рабочей недели преподнесет неприятные сюрпризы.

Так, 7 августа, в регионе ожидается переменчивая погода. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный, умеренный, во время грозы возможны порывы. Днём столбики термометров поднимутся до +27…+32°C.

На следующий день, 8 августа, ночью кое-где, а днем практически по всей республике, ожидаются грозовые ливни с возможностью града. Ветер сохранит юго-восточное направление, днем при грозах возможны шквалистые порывы. Температура ночью +12…+17°C, днем воздух прогреется до +21…+26°C.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.