Жара и грозы прогнозируются в Башкирии

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, конец рабочей недели преподнесет неприятные сюрпризы.
Так, 7 августа, в регионе ожидается переменчивая погода. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный, умеренный, во время грозы возможны порывы. Днём столбики термометров поднимутся до +27…+32°C.
На следующий день, 8 августа, ночью кое-где, а днем практически по всей республике, ожидаются грозовые ливни с возможностью града. Ветер сохранит юго-восточное направление, днем при грозах возможны шквалистые порывы. Температура ночью +12…+17°C, днем воздух прогреется до +21…+26°C.
