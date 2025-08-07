Новый Пермский зоопарк начнет работу 7 августа

В свой первый день, 7 августа, новый Пермский зоопарк 7 августа зоопарк будет работать с 10:00 до 20:00, с 8 августа до 30 сентября — в тестовом режиме с 12:00 до 21:00. Понедельник — санитарный день. Добраться до зоопарка можно на автобусах маршрутов № 4 и № 59. Рядом также находятся остановки маршрутов № 3, № 9, № 10, № 27, № 28, № 29 и № 40.