Новый Пермский зоопарк начнет работу 7 августа

В Перми 7 августа произойдет долгожданное событие — 7 августа начнет работу новый Пермский зоопарк в микрорайоне Нагорный. Первых посетителей на ул. Архитектора Свиязева, 17 В ждет праздничная программа с 10:00 до 20:00.
В течение дня на территории зоопарка проведут показательные кормления животных, тематические мастер-классы, выступления уличных театров и творческих коллективов, интерактивы, уличный кинотеатр. На центральной аллее у павильона «Тропический рай» организуют ярмарку товаров пермских производителей.
Новый Пермский зоопарк вошел в пятерку крупнейших по своей площади в России. Пять тематических комплексов: «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Обитатели гор», «Африканская саванна», «Тропический рай и страна обезьян» расположили на 25 га. Это в 16 раз больше площади старого зоопарка на ул. Монастырской.
Посетителей ждут более 90 просторных вольеров и 54 искусственных водоема. Всего в коллекцию нового Пермского зоопарка вошли 314 видов и более 3 тыс. обитателей. Абсолютное их большинство занесены в Красную книгу.
«Адаптация животных на новом месте может занять до полугода. В этот период они могут вести себя осторожно и прятаться в укрытиях», — предупреждают первых посетителей сотрудники зоопарка.
Для удобства посетителей на территории зоопарка находятся: детская площадка с игровым комплексом, комнаты матери и ребенка, ресторан с традиционной пермской кухней, кафе и точки общественного питания. Найти необходимые локации поможет доступная система навигации.
В свой первый день, 7 августа, новый Пермский зоопарк 7 августа зоопарк будет работать с 10:00 до 20:00, с 8 августа до 30 сентября — в тестовом режиме с 12:00 до 21:00. Понедельник — санитарный день. Добраться до зоопарка можно на автобусах маршрутов № 4 и № 59. Рядом также находятся остановки маршрутов № 3, № 9, № 10, № 27, № 28, № 29 и № 40.
Подробная информация о режиме работы, льготных категориях и стоимости билетов размещена на официальном сайте зоопарка. В день открытия стоимость взрослого билета составит 400 ₽, детского — 250 ₽. Билеты можно купить на сайте зоопарка и в шести кассах на его входе.