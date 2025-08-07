Автодвижение по Крымскому мосту внезапно остановили: что происходит

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно прекращено. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
В сообщении указано, что проезд по мосту закрыт, а находящихся на переправе и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Точное время возобновления движения пока не называется.
Отмечается, что Крымский мост достаточно часто перекрывают для автомобильного движения, что приводит к образованию многокилометровых пробок. По данным на 2:00 мск, со стороны Таманского полуострова в очереди на ручной досмотр стояли 95 транспортных средств, тогда как со стороны Керчи заторов не наблюдалось.
28 июля на Крымском мосту также вводились ограничения. Они начали действовать в 15:10 по московскому времени. Такие меры были обусловлены необходимостью обеспечить безопасность. Однако уже спустя немногим более часа, в 16:25 по московскому времени, ситуация наладилась. Поэтому движение по Крымскому мосту возобновили.
Ранее стало известно, что Крымский мост меняет правила для водителей, направляющихся на полуостров со стороны Тамани. Теперь только федеральная трасса А-290 — единственный путь к переправе. Старые же маршруты через станицу Тамань под запретом. Все съезды к мосту оттуда надежно заблокированы. Надо иметь ввиду, что сотрудники ГИБДД теперь дежурят на съездах.
Тем временем российские следователи раскрыли подробности подготовки и совершения теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. Следствие считает, что теракт организовал первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк* вместе с другими лицами. Они создали преступную группу, которая подготовила на Украине взрывное устройство, замаскированное под партию строительной пленки.
Груз доставили на Крымский мост на грузовике, которым управлял водитель, не знавший о преступных планах. Утром устройство привели в действие. Взрыв унес жизнь водителя грузовика и четырех человек, находившихся рядом в легковом автомобиле. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что по делу о теракте на Крымском мосту в розыск объявлены пять человек — граждане Украины и Грузии.
* — Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.