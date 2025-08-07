Автодвижение по Крымскому мосту внезапно остановили: что происходит

Груз доставили на Крымский мост на грузовике, которым управлял водитель, не знавший о преступных планах. Утром устройство привели в действие. Взрыв унес жизнь водителя грузовика и четырех человек, находившихся рядом в легковом автомобиле. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что по делу о теракте на Крымском мосту в розыск объявлены пять человек — граждане Украины и Грузии.