В ОмГУ будут использовать отечественный мессенджер MAX для учебных коммуникаций

С нового учебного года Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского начнёт использовать отечественный мессенджер MAX для организации учебных коммуникаций. Как сообщил и. о. ректора вуза Иван Кротт, все групповые чаты для студентов будут переведены в эту платформу.
С сентября через MAX студенты смогут получать актуальное расписание, доступ к учебным материалам, а также оперативно решать вопросы с преподавателями и получать важные объявления университета.
Стоит отметить, что ранее на данный мессенджер перевели сотрудников Омского государственного технического университета (ОмГТУ), при этом использование иностранных мессенджеров, таких как Telegram, WhatsApp* и Viber, было запрещено.
* — Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией в России.