В ОмГУ будут использовать отечественный мессенджер MAX для учебных коммуникаций

С нового учебного года Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского начнёт использовать отечественный мессенджер MAX для организации учебных коммуникаций. Как сообщил и. о. ректора вуза Иван Кротт, все групповые чаты для студентов будут переведены в эту платформу.