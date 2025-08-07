В Перми будущая гостиница на улице Окулова выросла еще на один этаж

Завершение монолитных работ по формированию каркаса здания на ул. Окулова, 4 в Перми подрядчик планирует к концу этого года. Открытие гостиницы ожидается в 2026 году. Гостиничный комплекс включит 198 номеров, ресторан, конференц-залы, спа- и фитнес-центры.