В Перми будущая гостиница на улице Окулова выросла еще на один этаж

На верхней части набережной Перми возводят современное здание четырехзвездочной гостиницы. Строители завершают возведение монолитного каркаса третьего этажа.
В Фонде развития Пермского края сообщили о соблюдении графика строительных работ подрядчиком ООО «Окулова 4». Уже готов второй этаж, на стадии завершения — третий, начались работы по возведению четвертого этажа. Параллельно с монолитными работами строители ведут кладку наружных стен.
Завершение монолитных работ по формированию каркаса здания на ул. Окулова, 4 в Перми подрядчик планирует к концу этого года. Открытие гостиницы ожидается в 2026 году. Гостиничный комплекс включит 198 номеров, ресторан, конференц-залы, спа- и фитнес-центры.
Оператором гостиницы выступит группа AZIMUT Hotels.