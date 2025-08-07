Ричмонд
В Перми будущая гостиница на улице Окулова выросла еще на один этаж

Строители завершают возведение монолитного каркаса третьего этажа.

Источник: Комсомольская правда

На верхней части набережной Перми возводят современное здание четырехзвездочной гостиницы. Строители завершают возведение монолитного каркаса третьего этажа.

В Фонде развития Пермского края сообщили о соблюдении графика строительных работ подрядчиком ООО «Окулова 4». Уже готов второй этаж, на стадии завершения — третий, начались работы по возведению четвертого этажа. Параллельно с монолитными работами строители ведут кладку наружных стен.

Завершение монолитных работ по формированию каркаса здания на ул. Окулова, 4 в Перми подрядчик планирует к концу этого года. Открытие гостиницы ожидается в 2026 году. Гостиничный комплекс включит 198 номеров, ресторан, конференц-залы, спа- и фитнес-центры.

Оператором гостиницы выступит группа AZIMUT Hotels.