Спор по форме: эксперты ищут идеальную одежду для школы

Минпросвещения представил новый вариант школьной формы, учитывающий характеристики ткани, которая соответствует требованиям ГОСТа: отсутствие острых краев и кромок, гипоаллергенность. Опрошенные aif.ru эксперты оценили возможный вариант одежды для учащихся.
Отсылает в Советский Союз.
Представленный новый вариант школьной формы является возвратом к советской одежде учащихся, заявил aif.ru депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов. По его словам, когда отказывались от советской школьной формы, основным аргументом было, что она скучная и однообразная. Все выглядели в одной и той же форме, как в тюрьме, но все обрадовались, когда вышла послабление насчет нее, отметил парламентарий.
«Теперь новая история — опять всех, так сказать, в советскую форму хотят одеть. Давайте искать варианты и вместе решать проблему», — сказал собеседник издания.
С таким мнением согласен и стилист Владимир Дубинин, который в беседе с aif.ru заявил, что этот вариант школьной формы является отсылом к дореволюционному времени. По его словам, представленная одежда имеет очень строгий формат. Он отметил, что для торжественного варианта, такая форма подходит. При этом жабо на костюме для девочек, по мнению стилиста, можно заменить на атласную ленту, завязанную в простой бант.
Также Дубинин добавил, что строгая форма верха данных костюмов сковывает движения, ткань плотная, дети растут и к концу учебного года тот размер, который идеально сидел, становится мал.
«Это будет выглядеть смешно», — сказал он.
Главным в школьной форме должно быть удобство.
Милонов сообщил aif.ru, что представленный вариант новой школьной формы ему не понравился, поскольку его детям было бы удобно носить другие вещи.
«Могу себе представить своих детей в этом костюмчике несуразном, потому что он закончится через неделю-другую после первой же игры в футбол. К примеру, моему старшему сыну удобнее было бы носить какой-то кардиган, чтобы он не так сковывал движения», — отметил депутат.
Он добавил, что школьная форма должна быть, но она должна быть и интересной, и разнообразной. При этом Милонов выразил надежду, что представленный образец является некой выдержкой из массы вариантов.
Дубинин подчеркнул, что школьная форма должна быть в первую очередь удобной, чтобы детям она не сковывала движения.
«В форме должен быть трикотажный материал: поло, лонгслив, рубашки», — рассказал aif.ru стилист.
Для разработки школьной формы нужно привлечь дизайнеров.
Новая школьная форма должна быть разнообразной, поэтому к ее разработке необходимо привлекать дизайнеров одежды, выразил уверенность Милонов в беседе с aif.ru. По его словам, нужно сделать некий брендбук, чтобы у ребенка и родителей был выбор: надеть жилет, костюм, кофту, кардиган, для девочек юбка или брюки. Он пояснил, что одному ребенку удобно к кардигане, другому — в костюме.
В качестве примера парламентарий привел форму у военных, у которых есть несколько вариантов одежды.
«Поэтому давайте привлечем не инструкторов-методистов, а дизайнеров одежды, которых в России, как собак нерезанных. Проведем конкурс по созданию брендбука, из которого можно будет выбирать родителям, ребенку, что им удобно», — сказал собеседник издания.
Необходимо обсуждать всем вместе.
Милонов заявил aif.ru, что нужно обсуждать варианты школьной формы в стенах парламента. По его словам, травмировались дети из-за того, что у одних родителей была возможность купить модную одежду своему ребенку, у других — нет. При этом он задался вопросом — почему же в такой тайне все держится, что касается школьной формы.
Депутат также подчеркнул, что если представленный вариант одежды будет един для всех, то он вместе с коллегами пригласит министра просвещения на разговор в Госдуму, чтобы обсудить возможную школьную форму. Милонов призвал искать варианты и вместе решать проблему.
«Просто не надо считать других за идиотов, которые ничего не могут сами выбрать», — отметил парламентарий.