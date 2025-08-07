Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После визита Уиткоффа в Россию США экстренно встречаются с ЕС и Киевом: Что будет обсуждаться на переговорах

Рубио: США проведут переговоры с ЕС и Киевом по урегулированию конфликта.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие дни США проведут переговоры с Европой и Украиной для достижения прогресса в сближении позиций Киева и Москвы. Об этом в интервью Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Политик отметил, что возможность встречи российского президента Владимира Путина, главы Белого дома Дональда Трампа и Владимира Зеленского будет зависеть от прогресса по сближению позиций сторон.

«Теперь нам нужно сравнить условия России с тем, что готовы принять украинцы и наши европейские союзники, но в первую очередь украинцы. И нужно попытаться понять, насколько можно сблизить эти две позиции», — подчеркнул Рубио.

Президент США Дональд Трамп призвал представителей Белого дома действовать как можно быстрее в вопросе планирования встреч с главой РФ Владимиром Путиным и нелегитимным лидером Украины Владимиром Зеленским.

Вместе с тем, глава Белого дома весьма сдержанно оценил итог визита в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа, дав понять, что проведённые переговоры не привели к серьёзным изменениям в ситуации с урегулированием украинского конфликта.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше