После визита Уиткоффа в Россию США экстренно встречаются с ЕС и Киевом: Что будет обсуждаться на переговорах

В ближайшие дни США проведут переговоры с Европой и Украиной для достижения прогресса в сближении позиций Киева и Москвы. Об этом в интервью Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Политик отметил, что возможность встречи российского президента Владимира Путина, главы Белого дома Дональда Трампа и Владимира Зеленского будет зависеть от прогресса по сближению позиций сторон.
«Теперь нам нужно сравнить условия России с тем, что готовы принять украинцы и наши европейские союзники, но в первую очередь украинцы. И нужно попытаться понять, насколько можно сблизить эти две позиции», — подчеркнул Рубио.
Президент США Дональд Трамп призвал представителей Белого дома действовать как можно быстрее в вопросе планирования встреч с главой РФ Владимиром Путиным и нелегитимным лидером Украины Владимиром Зеленским.
Вместе с тем, глава Белого дома весьма сдержанно оценил итог визита в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа, дав понять, что проведённые переговоры не привели к серьёзным изменениям в ситуации с урегулированием украинского конфликта.