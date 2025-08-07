Baijiahao: Захарова поставила США в неловкое положение шуткой о госдолге

Китайское интернет-издание Baijiahao сообщило, что официальный представитель МИД России Мария Захарова своей остроумной шуткой о государственном долге США задела Вашингтон.
Китайские журналисты считают вопиющей наглостью предложение американского подполковника Джеффри Фрица выкупить Командорские острова у России за 15 миллиардов долларов.
Реакция Москвы не заставила себя ждать. Официальный представитель МИД РФ заявила, что если у Фрица есть такие деньги, то он может потратить их на то, чтобы сделать Америку снова великой. Она предложила американскому офицеру погасить хотя бы часть государственного долга США, который превышает 36 триллионов долларов.
По мнению китайских журналистов, своим ироничным замечанием Захарова задела одно из самых уязвимых мест Соединенных Штатов. В Пекине отметили, что ироничное замечание Захаровой, судя по всему, вызвало смущение в США, и там быстро свернули тему Командорских островов, передает Газета.ру со ссылкой на источник.
Ранее китайское издание Baijiahao высоко оценило реакцию президента России Владимира Путина на провокационное предложение США о покупке Командорских островов, назвав решение «мудро промолчать» лучшим способом избежать обострения и без того сложных отношений между странами.