Baijiahao: Захарова поставила США в неловкое положение шуткой о госдолге

Реакция Москвы не заставила себя ждать. Официальный представитель МИД РФ заявила, что если у Фрица есть такие деньги, то он может потратить их на то, чтобы сделать Америку снова великой. Она предложила американскому офицеру погасить хотя бы часть государственного долга США, который превышает 36 триллионов долларов.