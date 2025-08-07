Казахстанцы начнут сентябрь с отдыха

День Конституции в Казахстане отмечается 30 августа. В этот день в 1995 году в стране приняли Конституцию. Этот государственный праздник символизирует основы правового государства, демократии и независимости Казахстана. В этот день проводятся торжественные мероприятия, концерты, выставки и другие культурные события, подчеркивающие важность Конституции как гаранта прав и свобод граждан, а также единства и стабильности общества.