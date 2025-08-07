Казахстанцы начнут сентябрь с отдыха

В конце августа — начале сентября казахстанцы будут отдыхать 30 августа (суббота), 31 августа (воскресенье), 1 сентября (понедельник). В связи с тем, что День Конституции выпадает на 30 августа, выходной день переносится на 1 сентября. Всего казахстанцы отдохнут в сентябре девять дней. В 2024 году 1 сентября выпал на воскресенье.
День Конституции в Казахстане отмечается 30 августа. В этот день в 1995 году в стране приняли Конституцию. Этот государственный праздник символизирует основы правового государства, демократии и независимости Казахстана. В этот день проводятся торжественные мероприятия, концерты, выставки и другие культурные события, подчеркивающие важность Конституции как гаранта прав и свобод граждан, а также единства и стабильности общества.
Министр просвещения Гани Бейсембаев в июле говорил, что школы смогут самостоятельно решать, в какой день проводить линейки. Учебный год официально начинается с 2 сентября (вторник).
После Дня Конституции казахстанцы отметят День Республики 25 октября (суббота). Выходной день переносится на 27 октября (понедельник). Последний праздник в 2025 году — День Независимости, который отмечается 16 декабря (вторник). В связи с тем, что праздник приходится на рабочий день, переносов не будет.