В многодетной семье Абдуллиных в Башкирии родился 11 ребенок

Ранее о семье в день матери писал и глава РБ радий Хабиров. Он сообщал, что Фаягуль Фаиловна заведует отделением почтовой связи, Ильгиз Юрисович — монтажник технологических трубопроводов. Оба пользуются большим уважением в своих коллективах. При этом многодетная мама находит время, чтобы участвовать в жизни местных детского сада и школы.