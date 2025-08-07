В многодетной семье Абдуллиных в Башкирии родился 11 ребенок

В многодетной семье в Башкирии родился 11 ребенок. Семья проживает в села Ермолаево Куюргазинского района. О пополнении в семье Фаягуль и Ильгиза Абдуллиных рассказала министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова.
Сообщается, что это седьмая дочь, также в семье воспитываются 4 сына. При этом Фаягуль Фаиловна уже была удостоена почетного звания «Мать-героиня» и стала восьмой многодетной мамой в Башкирии, получившей эту награду.
«Старшие дети выросли и стали самостоятельными, а семеро младших продолжают расти в родительском доме. Сыновья проявляют трудолюбие и отзывчивость в работе, старшая дочь активно участвует в жизни колледжа и занимается танцами. Дети семьи успешно учатся, посещают кружки и спортивные секции, побеждают в конкурсах и соревнованиях. Родители приучают их к здоровому образу жизни, спорту, воспитывают ответственность, целеустремленность и доброту», — отметила Иванова.
Ранее о семье в день матери писал и глава РБ радий Хабиров. Он сообщал, что Фаягуль Фаиловна заведует отделением почтовой связи, Ильгиз Юрисович — монтажник технологических трубопроводов. Оба пользуются большим уважением в своих коллективах. При этом многодетная мама находит время, чтобы участвовать в жизни местных детского сада и школы.