В Прикамье госавтоинспекторы помогли женщине, которой стало плохо за рулем

Начальник Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД «Очерский» капитан полиции Иван Шанулин и инспектор ДПС младший лейтенант полиции Наиль Шарафутдинов 21 июля несли службу на автодороге «Косторома — Шерья — Киров — Пермь, подъезд к г. Ижевск». На 25-м километре, вблизи д. Верхняя Талица, около сотрудников ГАИ остановилась машина с молодой женщиной за рулем. Она объяснила, что почувствовала себя плохо на жаре из-за резкого снижения давления и не может ехать дальше.