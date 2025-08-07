Ричмонд
В Прикамье госавтоинспекторы помогли женщине, которой стало плохо за рулем

Начальник Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД «Очерский» капитан полиции Иван Шанулин и инспектор ДПС младший лейтенант полиции Наиль Шарафутдинов 21 июля несли службу на автодороге "Косторома — Шерья — Киров — Пермь, подъезд к г.

Начальник Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД «Очерский» капитан полиции Иван Шанулин и инспектор ДПС младший лейтенант полиции Наиль Шарафутдинов 21 июля несли службу на автодороге «Косторома — Шерья — Киров — Пермь, подъезд к г. Ижевск». На 25-м километре, вблизи д. Верхняя Талица, около сотрудников ГАИ остановилась машина с молодой женщиной за рулем. Она объяснила, что почувствовала себя плохо на жаре из-за резкого снижения давления и не может ехать дальше.

Госавтоинспекторы обратились в Единую диспетчерскую службу «112», но, заметив, что женщина теряет сознание, пересадили ее в патрульную машину и, включив спецсигналы, доставили в больницу. Благодаря быстрой реакции полицейских водительнице вовремя оказали необходимую медпомощь.

Позже женщина оставила в соцсети очень эмоциональный пост со словами благодарности в адрес госавтоинспекторов. Она отметила, что в трудной ситуации ей встретились люди с большими добрыми сердцами, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Полицейские напоминают водителям о необходимости следить за самочувствием в жару, запасаться питьевой водой и делать перерывы на отдых.