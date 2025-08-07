Белый дом будет платить за создание новых Patriot: удалось найти спрятанный контракт США

США потратят $50 млрд на техническое обслуживание, а также потенциальное расширение производства зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в течение следующих 20 лет. С уведомлениями о данных закупках ознакомились РИА Новости.
Напомним, что на прошлой неделе Пентагон рассказал о заключении 20-летнего контракта с корпорацией RTX, которая является самым крупным производителем вооружений и аэрокосмических систем.
Однако в пресс-релизе Минобороны США указана только сумма сделки, без каких-либо деталей. Согласно анализу данных в федеральной системе госзакупок Штатов, номер контракта совпадает с размещенным ранее извещением о поставке запасных частей, оказании услуг по техобслуживанию и производстве новых систем Patriot. По данным РИАН, это указывает на возможность, при необходимости, масштабного расширения производства.
Отмечается, что одним из первых этапов станет поставка 14 критически важных компонентов, в том числе и специализированные печатные платы, вентиляторы охлаждения, которые необходимы для ежедневного использования ЗРК.
Как KP.RU писал ранее, Госдеп США одобрил продажу Киеву оборудования и услуг по ремонту гаубиц М777. Это обойдется Украине в 104 миллиона долларов.