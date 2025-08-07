Ричмонд
В Самаре хотят получить за редкую 1000-рублевую «зеркальную» купюру 1 млн рублей

Житель Самары решил, что путь к миллионам лежит не через карьеру или лотерею, а через одну-единственную банкноту.

На популярной доске объявлений он выставил на продажу тысячерублёвую купюру… за целый миллион рублей.

Да-да, вы не ослышались — цена превышает номинал в тысячу раз. Об этом рассказала «НТРК “Самара”.

Объяснение у продавца нашлось весомое: перед нами — не просто бумажка из кошелька, а раритет. Банкнота 1997 года выпуска с так называемым «зеркальным» номером: И А 1010101.

Такие комбинации, где цифры читаются одинаково слева направо и справа налево, коллекционеры действительно считают ценными.

Особенно если купюра в идеальном состоянии, без заломов, пятен и следов износа.

Однако, насколько оправдана миллионная цена — вопрос спорный. В мире нумизматики и бумажных коллекций стоимость определяется не только «красивым» номером, но и множеством других факторов: редкость серии, тираж, историческая значимость, состояние сохранности и, конечно, спрос.

Уникальные номера могут стоить десятки и даже сотни тысяч, но до миллиона доходят единицы — и то при наличии подлинности, экспертной оценки и покупателя с большим кошельком и ещё большей страстью к коллекционированию.

Так что, скорее всего, самарец просто проверяет, насколько велика вера в удачу.

Может, и найдётся покупатель, готовый поверить, что счастье напечатано на бумажке. А может, останется с купюрой и мечтой — но хотя бы прославится.

————.

