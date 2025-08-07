Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У школьников Алматинской области появятся новые занятия

В новом учебном году в школах и колледжах начнут проводить дополнительные занятия по правовой культуре. Проект реализуется по поручению президента, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным Министерства просвещения РК, на первом этапе занятия пройдут в 10 школах и 3 колледжах Талгарского района. Проект направлен на формирование правового сознания, укрепление правовой культуры, а также профилактику всех форм насилия, буллинга и противоправного поведения среди учащихся.

Уроки будут вести наставники — бывшие сотрудники прокуратуры и полиции, прошедшие специальную подготовку. Обучение наставников стартует 7−8 августа.

Всего в пилотных школах и колледжах запланировано проведение 36 занятий для учащихся 7−10-х классов и студентов колледжа. Обучение будет проходить раз в две недели в течение учебного года с предварительной и итоговой диагностикой, а также мониторингом поведения обучающихся.

Методические материалы разработаны Национальным научно-практическим институтом благополучия детей «Өркен» Министерства просвещения РК совместно с Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре. В дальнейшем проект планируется расширить на другие регионы страны.