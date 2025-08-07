У школьников Алматинской области появятся новые занятия

Всего в пилотных школах и колледжах запланировано проведение 36 занятий для учащихся 7−10-х классов и студентов колледжа. Обучение будет проходить раз в две недели в течение учебного года с предварительной и итоговой диагностикой, а также мониторингом поведения обучающихся.