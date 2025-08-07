Россиянам раскрыли одну из причин отказа в наследстве

Основанием для рассмотрения дела стала ситуация с жительницей Новокузнецка. После развода родителей отец сначала поддерживал связь с дочерью и выплачивал алименты, однако после создания новой семьи их общение прекратилось. Женщина узнала о переезде отца в Москву, а в 2022 году — о его смерти. К тому моменту полгода с даты смерти уже истекло, и наследство было разделено между женой и сыном покойного. Попытка восстановить срок обращения к нотариусу через суд оказалась безуспешной: несмотря на решения трех инстанций в ее пользу, Верховный суд их отменил. Теперь дело направлено на новое рассмотрение с учетом позиции Верховного суда.