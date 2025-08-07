Ученые нашли на дне моря у Гренландии следы кометы, вызвавшей ледниковый период

Около 12 800 лет назад, на завершающем этапе плейстоцена, планету поразило стремительное снижение температур — период позднего дриаса. Этот этап ознаменовал окончание последней ледниковой эпохи, завершившейся 11 700 лет назад. Среди исследователей сохраняются разногласия относительно причин этого похолодания, когда годовые температуры упали на 10 градусов, а общее охлаждение длилось приблизительно 1200 лет.