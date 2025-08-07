А вы задумывались, куда исчезают непроданные животные из зоомагазинов? Life.ru узнал горькую правду

Мария спасала животных и раньше: щенков, кроликов, хаски. «Спасательница из меня так себе, но невозможно пройти мимо. Джек-рассел был найден на шоссе. Тогда мы пытались разыскать хозяина, на форуме выяснили, что это страшный человек. Пришлось “усыновлять” самим. Мою Беату мы забрали щенком, у людей, нашедших её с пробитой головой. Несколько лет назад мы вызволяли хаски у агрессивных соседей, где жестоко с собакой обращались… Я даже умудрилась найти брошенного кролика и притащить домой к родителям, где он прожил до самой старости долгую и счастливую жизнь», — рассказывает девушка.