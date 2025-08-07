«Трамплин жизни»: Братья Торсуевы ответили на слухи о сломанной судьбе после «Приключения Электроника»

— Мы действительно больше 15 лет не снимались в кино. Нужно быть смелым режиссером, чтобы пригласить актера, у которого на лбу написано: «Электроник». Тем более, мы договорились, что сниматься будем только вдвоем. Но сейчас, слава Богу, у нас много ролей, — подчеркнул Юрий.