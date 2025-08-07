«Трамплин жизни»: Братья Торсуевы ответили на слухи о сломанной судьбе после «Приключения Электроника»

Некоторые уверены, что фильм «Приключения Электроника» чуть не сломал жизнь исполнителей главных ролей. Сами братья-близнецы Юрий и Владимир Торсуевы с этим категорически не согласны — напротив, они считают, что кино дало им мощный старт. Об этом они заявили в эфире радио «Комсомольская правда».
— Фильм — трамплин нашей жизни! Об этом мало кто знает, но картину называли неудачной, — цитирует слова Владимира сайт KP.RU.
Юрий отметил, что фильм вовсе не был неудачным. По его словам, просто его съемки заняли много времени и проходили непросто. Братья рассказали, что на самом деле сначала роли у них были распределены иначе, но режиссер решил поменять их местами.
По их словам, каждый съемочный день был настоящим университетом. Однако хотя после успеха фильма наступил долгий перерыв, братья не считают это упущенным временем. За эти годы они освоили другие профессии.
— Мы действительно больше 15 лет не снимались в кино. Нужно быть смелым режиссером, чтобы пригласить актера, у которого на лбу написано: «Электроник». Тем более, мы договорились, что сниматься будем только вдвоем. Но сейчас, слава Богу, у нас много ролей, — подчеркнул Юрий.