Итальянские власти рассматривают возможность включить строительство моста через Мессинский пролив в расходы на оборону, чтобы выполнить обязательства перед НАТО. Об этом сообщает Associated Press.
Проект стоимостью 13,5 млрд евро должен соединить Апеннинский полуостров с Сицилией, став самым длинным висячим мостом в мире. Его реализация долгое время откладывалась из-за споров о целесообразности, экологических рисках и возможном влиянии на сейсмическую активность региона.
Министр транспорта Италии Маттео Сальвини назвал этот объект «величайшим инфраструктурным проектом западного мира». При этом правительство намерено классифицировать мост как объект двойного назначения, что позволит зачесть часть расходов в счет требований НАТО по увеличению оборонного бюджета до 5% ВВП.
Власти утверждают, что мост станет стратегическим коридором для быстрой переброски войск и техники, усиливая южный фланг альянса. Однако окончательное решение о статусе проекта должны принять министерства обороны и экономики Италии.
Стоит отметить, сто американскому лидеру Дональду Трампу все же удалось протолкнуть свое мнение о необходимости увеличения военных расходов среди государств НАТО. Теперь страны будут направлять 5% ВВП на оборону к 2035 году.