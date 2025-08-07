Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кучеров и Капризов вошли в тройку лучших крайних нападающих НХЛ

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан лучшим крайним нападающим НХЛ второй год подряд по версии NHL Network.

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан лучшим крайним нападающим НХЛ второй год подряд по версии NHL Network.

Второе место в рейтинге занял чех Давид Пастрняк, а третье — россиянин Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд».

В топ-20 также вошли другие российские хоккеисты: Артемий Панарин (10 место) и Александр Овечкин (17 место). В прошлом сезоне Кучеров стал лучшим бомбардиром НХЛ, набрав 121 очко, передает портал.

5 августа стало известно, что «Плюс Студия» — продюсерский центр «Яндекса» — приобрела права на экранизацию биографии российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

В начале апреля Овечкин побил рекорд канадского спортсмена Уэйна Гретцки в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Забитая шайба стала для него 895-й в карьере против 894-х голов Гретцки. При этом свою «самую главную шайбу» он посвятил семье.

29 мая журналист Джейкоб Биллингтон заявил, что сезон-2025/26 станет финальным в НХЛ для Александра Овечкина. Он отметил, что хоккейный клуб отправил владельцам абонементов электронное письмо с соответствующей информацией.