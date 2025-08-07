Ричмонд
Суд вынес приговор жителю Камчатки за сексуальное насилие над падчерицей

Житель Камчатки приговорен к 16 годам лишения свободы за многолетнее сексуальное насилие над несовершеннолетней падчерицей.

Житель Камчатки приговорен к 16 годам лишения свободы за многолетнее сексуальное насилие над несовершеннолетней падчерицей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Камчатского края.

Суд установил, что мужчина, пользуясь беспомощным состоянием девочки, совершал против нее преступные действия, которые были квалифицированы по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней). Подсудимый свою вину не признал.

Первые 3 года он проведет в тюрьме, остальные 13 — в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить потерпевшей 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что чиновник на Камчатке получил 6 лет за коррупционную схему.