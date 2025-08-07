Суд вынес приговор жителю Камчатки за сексуальное насилие над падчерицей

Суд установил, что мужчина, пользуясь беспомощным состоянием девочки, совершал против нее преступные действия, которые были квалифицированы по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней). Подсудимый свою вину не признал.