Братья Торсуевы высказались о покинувших Россию артистах: «Злословят и тявкают»

— На фронте каждый занимается своим делом. Наше с братом оружие — микрофон. Бойцы только что пришли со штурма или зачистки — у них еще пелена на глазах. И когда они подпевают, когда появляются улыбки — это, наверное, самое дорогое, самое важное, что мы делаем, — добавил Владимир.