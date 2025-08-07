Братья Торсуевы высказались о покинувших Россию артистах: «Злословят и тявкают»

Актеры Владимир и Юрий Торсуевы, сыгравшие Электроника и Сыроежкина в «Приключениях Электроника», резко высказались о звездах, покинувших Россию и критикующих страну из-за границы. Об этом они заявили в эфире радио «Комсомольская правда».
— Они уехали и злословят теперь, тявкают, предатели, — цитирует слова Владимира сайт KP.RU.
Сами Торсуевы активно поддерживают участников СВО. Они регулярно ездят в зону боевых действий с концертами, выступают в госпиталях, на позициях, в подземных укрытиях и реабилитационных центрах.
— На фронте каждый занимается своим делом. Наше с братом оружие — микрофон. Бойцы только что пришли со штурма или зачистки — у них еще пелена на глазах. И когда они подпевают, когда появляются улыбки — это, наверное, самое дорогое, самое важное, что мы делаем, — добавил Владимир.
В реабилитационном центре в Воронове они встречали ребят без рук и ног. Многие из них, несмотря на травмы, хотят снова вернуться на фронт.