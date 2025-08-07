Высотную застройку у ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре обсудят на общественных слушаниях

В центре Самары, на территории между улицами Победы, Каховской, Свободы и проспектом Кирова, планируют построить жилой квартал.
Вместо давно анонсированной второй очереди ТЦ «Вива Лэнд» теперь рассматривается масштабная жилая застройка — на восьми участках общей площадью 12,8 тысячи квадратных метров могут появиться несколько многоквартирных домов.
Изначально участок был подготовлен под коммерческую недвижимость: компания ООО «Рубин», владелец «Вива Лэнд», ещё в 2024 году предложила изменить концепцию — отказаться от расширения торгового центра и вместо этого построить жильё.
При этом на площадке уже демонтировали старые двухэтажные дома, а вот здание администрации Кировского района осталось — оно расположено в центре и пока не входит в зону застройки.
Общественные обсуждения проекта продлятся до 23 августа. Подробности пока не раскрываются, а ограничений по высотности зданий в этом районе нет.
Как пояснил в интервью «Волга Ньюс» руководитель департамента экономического развития Самары Владислав Зотов, в новом квартале планируют разместить детский сад и поликлинику на первых этажах домов.
Также ведутся переговоры с инвестором о поиске площадки под школу — в районе уже ощущается дефицит образовательных и дошкольных учреждений, и застройщики не хотят усугублять ситуацию.
Обсуждаются и механизмы финансирования социальной инфраструктуры в условиях ограниченного бюджета.
Таким образом, вместо ещё одного торгового центра может появиться целый микрорайон с жильём и необходимыми для жителей объектами.
Решение пока не окончательное — всё зависит от итогов обсуждений и позиции горожан.
