СМИ: СБУ и ГУР хотят помешать размещению «Орешника» в Белоруссии

СБУ, ГУР Минобороны Украины, а также Служба военной разведки Польши планируют обсудить, как помешать размещению новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии. Об этом в четверг, 7 августа, сообщил РИА Новости источник в рядах противников действующей власти в Минске.

Уточняется, что они также хотят это обсудить с беглыми белорусскими оппозиционерами.

— Стало известно, что на закрытую часть конференции приглашены представители ряда зарубежных спецслужб, включая украинскую СБУ и ГУР, а также польскую Службу военной разведки, Агентство разведки и других структур, — цитирует источник агентство.

Военный эксперт Александр Степанов рассказал, что развертывание «Орешника» на территории других государств может обеспечить не только национальный суверенитет союзников России, но и ее глобальное военное присутствие.

1 августа президент России Владимир Путин рассказал, что первый серийный «Орешник» произвели в России, он уже поступил в войска. По словам российского лидера, вопрос поставки «Орешника» в Белоруссию закроется до конца года.